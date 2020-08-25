انتهت في الدوري - إنبي (1) أسوان (1).. التعادل حسم المباراة
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 16:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنبي وأسوان في افتتاحية الجولة 22 من الدوري المصري.
طالع تفاصيل المباراة وتعرف على تشكيل الفريقين من هنا
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نهاية الشوط الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق24 أحمد علي يسدد بقدمه اليسرى هدف التعادل لإنبي
ق14 تقنية الفيديو تؤكد الهدف وأسوان يتقدم بهدف دون رد
ق12 إبراهيم جلال يسجل الهدف الأول لأسوان لكن الحكم يحتسب تسلل
انطلاق المباراة
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