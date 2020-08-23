استراحة نهائي الأبطال - بايرن ميونيخ (0) - (0) سان جيرمان.. شوط ناري
الأحد، 23 أغسطس 2020 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
اضغط هنا لمعرفة التشكيل ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة
** ق45 مبابي يهدر هدفا لا يصدق أمام مرمى نوير بعد تمريرة حريرية من هيريرا
** ق31 نافاس يتألق أمام ليفا
** ق25 خروج بواتينج ومشاركة سولي
** دي ماريا كاد يهز شباك بايرن ولكن تسديدته أعلى المرمى
** أووو القائم يتعاطف مع نافاس ويحرم ليفاندوفيسكي من هدف أول
** فرصة محققة أولى لـ باريس ولكن نوير يتعملق أمام نيمار
** خطورة باريس تظهر من جانب مبابي
** 10 دقائق أولى وتبادل في السيطرة بين بايرن وباريس
** باريس سان جيرمان (0) - (0) بايرن ميونيخ
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة