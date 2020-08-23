ميرور: إيفرتون حدد سعر بيع ريتشاليسون لـ برشلونة

حدد نادي إيفرتون الإنجليزي سعر بيع مهاجمه البرازيلي ريتشاليسون إلى نادي برشلونة إذا رغب في التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

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وذكرت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية أن إيفرتون يريد تعجيز برشلونة حتى لا يستطيع التعاقد مع مهاجمه المميز.

لذلك وضع النادي الإنجليزي مبلغ 143 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على انتقال مهاجمه إلى برشلونة.

ووضع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة المهاجم البرازيلي ريتشاليسون ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي.

وسبق لكومان أن تولى تدريب ريتشاليسون في إيفرتون وتألق اللاعب البرازيلي تحت قيادته.

اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما سجل هذا الموسم 15 هدفا خلال 41 مباراة مع إيفرتون في مختلف البطولات.

ولا يزال يتبقى في تعاقده مع إيفرتون 4 سنوات مقبلة.

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