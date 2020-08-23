مباشر في الدوري - حرس الحدود (1) الإسماعيلي (1).. انطلاق الشوط الثاني

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 17:04

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الدوري المصري

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بـ 22 نقطة من 19 مباراة، أما الإسماعيلي ففي المركز العاشر برصيد 23 نقطة بنفس عدد المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 عماد حمدي يعادل النتيجة بهدف قاتل في الوقت بدل من الضائع بتسديدة تتخطى حارس المرمى ومدافع حرس الحدود

ق29 مصطفى جمال يسجل الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء على يمين محمد مجدي حارس الإسماعيلي

ق27 جريندو يستغل خطأ دفاع الإسماعيلي ويحصل على ركلة جزاء

ق19 أحمد مدبولي يهدر الهدف الأول للإسماعيلي وتتحول لركلة ركنية

انطلاق المباراة

في الدوري حرس الحدود الإسماعيلي
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