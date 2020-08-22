مباشر قمة الدوري - الزمالك (1)-(0) الأهلي.. إنذار لحمدي فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي في الجولة الـ21 من الدوري.

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وتقام المباراة في استاد القاهرة.

الأهلي يدخل اللقاء متصدرا لترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويدير المباراة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك ويعاونه مواطنه جوران ياتاكي وإيفيكا مودريتش، على أن يتولى فران بوفيتش مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى جوران جابريلو مهمة حكم الفيديو على أن يساعده توميسلاف بيتروفيتش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ق 49: إنذار لحمدي فتحي بعد تدخل قوي مع أبو جبل ق 47: رأسية خطيرة من ياسر إبراهيم نزول وليد سليمان وجيرالدو بدلا من أجايي وأليو ديانج انطلاق الشوط الثاني نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد ق 45: إنذار لمحمد هاني ق 21: تسديدة قوية من السولية وأبو جبل يبعدها ق 13: جوووول بنشرقي يسجل الاول للزمالك ق 12: أوووووه رأسية قوية من بادجي وأبو جبل يتصدى لها وينقذ المرمى ق 8: سقوط حمدي فتحي مصابا ق 5: رأسية قوية من بادجي تصطدم في القائم ق 2: تسديدة من أليو ديانج تمر جوار مرمى أبو جبل انطلاق المباراة ــــــــــــ

استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة

غرفة الـVAR في استاد القاهرة استعدادا للمباراة

7:15: تحرك حافلتي الزمالك والأهلي نحو استاد القاهرة

7:30 وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة

ق 7:35 وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة