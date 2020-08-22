مباشر قبل قمة الدوري - الزمالك ضد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي في الجولة الـ21 من الدوري.

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وتقام المباراة في استاد القاهرة.

الأهلي يدخل اللقاء متصدرا لترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده وفقا لقرار اتحاد الكرة.

استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة

غرفة الـVAR في استاد القاهرة استعدادا للمباراة