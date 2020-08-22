مباشر قبل قمة الدوري - الزمالك ضد الأهلي

السبت، 22 أغسطس 2020 - 18:37

كتب : FilGoal

قمة الدوري - الأهلي ضد الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي في الجولة الـ21 من الدوري.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

الأهلي يدخل اللقاء متصدرا لترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده وفقا لقرار اتحاد الكرة.

استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة

Image may contain: stadium

غرفة الـVAR في استاد القاهرة استعدادا للمباراة

Image may contain: 1 person

قمة الدوري في القمة الزمالك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر كيميتش: لا نريد تكرار ما حدث مع الجيل السابق.. ومدربنا يعاملنا بإنسانية 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر قبل قمة الدوري - الزمالك ضد الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
هدفان في 180 دقيقة.. مصر والجيش يهزمان الجونة وطنطا ساعة | الدوري المصري
أبو ريدة يطلق مبادرة من 6 نقاط لدعم مؤمن زكريا "مخاطبة كاف ليكون سفير نهائي دوري الأبطال" ساعة | الدوري المصري
رسميا – مغامرة في المستعمرة الهولندية.. هيدينك مدربا لـ كوراساو ساعة | أمريكا
ذا أثليتك: مورينيو يرفض عرض برشلونة لاستعارة موهبة توتنام ساعة | أوروبا
عمرو زكي لـ في الجول: الزمالك قادر على الفوز بالقمة.. وهذه نصيحتي لـ مصطفى محمد ساعة | الدوري المصري
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مؤمن اعتذر نهائيا عن عدم حضور القمة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 مدرب هدرسفيلد يعلنها: رمضان صبحي قريب للغاية من مغادرة النادي
قد ينال إعجابك