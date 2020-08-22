مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مؤمن اعتذر نهائيا عن عدم حضور القمة

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اعتذار مؤمن زكريا بشكلٍ نهائي عن عدم حضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلي فريقيه السابقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 للدوري المصري.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "مؤمن زكريا اعتذر عن عدم حضور مباراة القمة اليوم بسبب ظروفه الصحية الصعبة التي يمر بها".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان سبّاقًا في الاهتمام بحالة اللاعب والتواصل معه، فقد سبق له تكريمه على هامش مباراة السوبر المحلي في الإمارات".

وأتم: "حالة مؤمن زكريا تستوجب مساعدته على العلاج والتعافي، والدعم المادي الذي يستلزمه ذلك أكثر من التكريمات واللقطات الإنسانية المؤثرة".

وكان اتحاد الكرة قد وجّه دعوة لـ مؤمن زكريا من أجل تنفيذ ركلة البداية في مباراة القمة تكريمًا له، لكن اللاعب اعتذر.

وصرّح مصدر في الجبلاية بوقتٍ سابق من اليوم السبت لـFilGoal.com: "حاولنا تواجد مؤمن زكريا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، على أن ينفذ اللاعب ركلة البداية للمباراة".

المصدر أوضح "لكن اللاعب اعتذر مع الأسف لأسباب شخصية، وفضل عدم تواجده".

وأتم "محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ما زال يحاول حاليا إقناع اللاعب بالتواجد وإشعاره بأن المجال الكروي كله يقف في ظهره أثناء فترة غيابه".

مؤمن زكريا يغيب عن الملاعب منذ قرابة العام ونصف العام بسبب حالته الصحية.

صاحب الـ32 عاما ظهر في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة أثناء حضوره لعرض مسرحي للفنان أحمد عز.

ولم يتمالك اللاعب نفسه وبكى أثناء تحية الجماهير له، ما استدعى تعاطف جارم من الجماهير مع اللاعب.

على صعيد متصل، صدّق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب الأهلي لصرف مستحقات اللاعب، وأمر بالمساهمة في علاجه اليوم السبت. (طالع التفاصيل)

وأكد صبحي أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية وفى مقدمتها اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادي الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب، قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادي والموافقة على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.