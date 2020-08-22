مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) طنطا (0).. الجونة (0) نادي مصر (0) إسلام طارق يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

طلائع الجيش يواجه طنطا، فيما يلعب الجونة مع نادي مصر.

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طلائع الجيش VS طنطا (0/0)

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الجونة VS نادي مصر (0/0)

ق. 40 رأسية من محمد نصر وتصدي رائع من إسلام طارق حارس الجونة.

ق. 28 جوناثان نجويم ظهير الجونة ينطلق ويخترق منطقة جزاء نادي مصر. الدفاع يسقط أمامه وكذلك الحارس عصام ثروت ليفتح المرمى أمامه تماما، لكنه سدد في القائم الأيسر.

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بداية المباراة