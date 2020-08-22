مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) طنطا (0).. الجونة (0) نادي مصر (0) إسلام طارق يتألق

السبت، 22 أغسطس 2020 - 15:34

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

طلائع الجيش يواجه طنطا، فيما يلعب الجونة مع نادي مصر.

_ _ _

أخبار متعلقة
ممدوح عيد: بيراميدز يٌقدر كل الأندية ولا صحة لدخولنا مفاوضات مع أي مدرب في الدوري تقارير: كوينتيرو على أعتاب الدوري الصيني "هذه بطولتنا ونحن ملوكها".. إشبيلية يصطاد أفاعي إنتر ويتوج بالدوري الأوروبي الشركة المسؤولة عن تطبيق VAR لـ في الجول: خطوة للأمام لاستعادة مكانة الدوري.. وأشياء تحتاج للتطور

طلائع الجيش VS طنطا (0/0)

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

_ _ _

الجونة VS نادي مصر (0/0)

ق. 40 رأسية من محمد نصر وتصدي رائع من إسلام طارق حارس الجونة.

ق. 28 جوناثان نجويم ظهير الجونة ينطلق ويخترق منطقة جزاء نادي مصر. الدفاع يسقط أمامه وكذلك الحارس عصام ثروت ليفتح المرمى أمامه تماما، لكنه سدد في القائم الأيسر.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

في الدوري طلائع الجيش طنطا نادي مصر الجونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلينسمان ينصح بيل: تُهدر وقتك 7 دقيقة | أوروبا
ممثل الأطباء في الدوري الإيطالي: إذا ارتفعت أعداد الإصابات بـ كورونا قد نؤجل عودة المسابقة 44 دقيقة | أوروبا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مؤمن زكريا اعتذر عن عدم حضور القمة.. ونحاول إقناعه 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) طنطا (0).. الجونة (0) نادي مصر (0) إسلام طارق يتألق ساعة | الدوري المصري
"تعزيز على مستوى عالى".. إيسلا ينضم لـ فلامنجو البرازيلي ساعة | أمريكا
ممدوح عيد: بيراميدز يٌقدر كل الأندية ولا صحة لدخولنا مفاوضات مع أي مدرب في الدوري ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: برشلونة يريد أنخيلينو من مانشستر سيتي ساعة | أوروبا
سكاي: ماجواير أصبح حرا بعد توجيه 3 تهم له من بينها محاولة رشوة ضابط 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك