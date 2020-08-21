مباشر نهائي الدوري الأوروبي – إشبيلية (3) - (2) إنتر.. جووووول لوكاكو يسجل في مرماه

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس - إشبيلية - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إشبيلية وإنتر ميلان في نهائي الدوري الأوربي التي تقام على ملعب راين إينرجي معقل نادي كولن.

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ق75: جوووووووووووول ثالث لإشبيلية خلفية مزدوجة من دييجو كارلوس ارتطمت الكرة في قدم لوكاكو وسكنت الشباك.

ق65:ياسين بونو حارس إشبيلية ويتألق ويمنع لوكاكو من تسجيل الهدف الثالث رغم الانفراد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق36: جوووووووووووووووووول جودين يسجل التعادل لإنتر برأسية قوية.

ق33: جوووووووووووووول دي يونج يسجل الهدف الثاني لإشبيلية برأسية جميلة للغاية.

ق12: جووووووووووول دي يونج يدرك التعادل برأسية قوية جدا ارتطمت بيد هاندانوفيتش وسكنت الشباك.

ق5: جووووووووول لوكاكو يسجل الهدف الأول لإنتر من ركلة جزاء سددها على يمين بونو.

ق3: ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد عرقلة دييجو كارلوس للوكاكو.

انطلاق المباراة.

إشبيلية إنتر نهائي الدوري الأوروبي
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