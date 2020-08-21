مباشر في الدوري - أسوان (1) (0) المقاولون العرب.. جووول عكسي غريب

يواجه أسوان نظيره المقاولون العرب على ملعب اتحاد الشرطة، بالجولة 21 من الدوري المصري.

المقاولون يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد أسوان في المركز 15 برصيد 19 نقطة.

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ق.14 جووول أول لـ أسوان بواسطة أحمد الشيمي بالخطأ في مرمى فريقه بعد سوء تفاهم مع محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون

ق.10 محمد إسماعيل يخدع دفاع المقاولون بأكمله ويراوغ 3 لاعبين ويسدد كرة تمر بقليل بجوار القائم الأيمن

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل