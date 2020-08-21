مباشر في الدوري - أسوان (1) (0) المقاولون العرب.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

يواجه أسوان نظيره المقاولون العرب على ملعب اتحاد الشرطة، بالجولة 21 من الدوري المصري.

المقاولون يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد أسوان في المركز 15 برصيد 19 نقطة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

أخبار متعلقة
في مباراة عاندت محمد شريف.. إنبي يتجاوز الإنتاج دون عناء في القمة – أبو الدهب لـ في الجول: يجب الدفع بوليد سليمان وفتحي من البداية.. غياب رمضان غير مؤثر في القمة - علاء نبيل لـ في الجول: الأهلي سيغير أسلوبه.. وكارتيرون لا يمتلك الجرأة للدفع بالشباب أحمد علي يعادل أبو جريشة وبركات.. ويقترب من رقم حمادة إمام

.....

ق.46 مسعد عوض وتألق غير عادي جديد! عرضية لويس إدوارو من أول لمسة ورأسية مميزة من الجزيري، لكن عوض يتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 عرضية من شكري نجيب ورأسية رائعة من سيف الدين الجزيري، لكن مسعد عوض يتألق ويبعد الكرة باقتدار

ق.43 شكري نجيب كاد أن يسجل هدفا عالميا! تسديدة من وسط الملعب كانت قريبة من مخادعة مسعد عوض لكن حارس أسوان يمسك بالكرة في آخر لحظة

ق.34 عرضية من الشامي ورأسية من محمد سمير لكنها تمر بجوار المرمى الأسواني

ق.14 جووول أول لـ أسوان بواسطة أحمد الشيمي بالخطأ في مرمى فريقه بعد سوء تفاهم مع محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون

ق.10 محمد إسماعيل يخدع دفاع المقاولون بأكمله ويراوغ 3 لاعبين ويسدد كرة تمر بقليل بجوار القائم الأيمن

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المقاولون العرب أسوان في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكنباور: سان جيرمان فريق مرعب ليس لديه نقاط ضعف 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الأهلي - تواجد جيرالدو وغياب أحمد الشيخ أمام الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
رصاصة "طائشة" تُصيب رأس لاعب كرة لبناني.. وعملية دقيقة لإنقاذه 37 دقيقة | الوطن العربي
في القمة - الإعلان عن 4 معلقين للقاء الزمالك والأهلي ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - أسوان (1) (0) المقاولون العرب.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مورينيو: عدم فوز سان جيرمان بدوري الأبطال من قبل فشل.. وأفضل نظام الذهاب والإياب ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة عاندت محمد شريف.. إنبي يتجاوز الإنتاج دون عناء ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السعودي يطلب جهاد جريشة وحكام مصريين لإدارة مباريات بالدوري ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك