أحمد علي يعادل أبو جريشة وبركات.. ويقترب من رقم حمادة إمام

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

اقترب أحمد علي مهاجم نادي إنبي من معادلة عدد أهداف حمادة إمام أسطورة الزمالك في بطولة الدوري.

وسجل أحمد علي هدف إنبي الثاني في شباك الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

الهدف هو الأول لأحمد علي هذا الموسم، والأول له بقميص إنبي الذي انتقل لهم مٌعارا في منتصف الموسم قادما من بيراميدز.

أخبار متعلقة
في القمة - أحمد سامي لـ في الجول: فايلر ليس لديه حرية الاختيار.. والمباراة ستؤثر على المشوار الإفريقي أحمد حسن: خطوة رمضان ستعود به للخلف كثيرا.. والأهلي يحتاج 113 سنة ليقدر أحد على إسقاطه أحمد الغندور يدير لقاء نادي مصر والزمالك.. تعرف على حكام الدوري الثلاثاء أحمد مرتضى لـ في الجول: سنطعن على الحكم الصادر ضد كهربا

صاحب الـ34 عاما وصل بهذا الهدف إلى رقم (73 هدفا) في بطولة الدوري المصري، معادلا رقم علاء الحامولي لاعب الزمالك وبلدية المحلة السابق، ومحمد بركات لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، وعلي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي.

أهداف علي مقسمة إلى (18 هدفا بقميص الإسماعيلي – 13 هدفا بقميص الزمالك – 41 هدفا بقميص المقاولون العرب – هدفا واحدا بقميص إنبي).

أحمد علي اقترب أيضا من معادلة حمادة إمام أسطورة الزمالك صاحب الـ74 هدفا في بطولة الدوري، إذ يفصله الآن هدفا واحدا عنه.

وبعد تسجيله هذا الموسم، واصل أحمد علي التسجيل في الدوري المصري للموسم الـ11 على التوالي منذ موسم 2009/2010.

أحمد علي لم يسجل في الدوري بقمصان بيراميز، ووادي دجلة، وبترول أسيوط. وسبق للاعب الاحتراف في نادي الهلال السعودي، إذ سجل هدفين هناك في بطولة الدوري السعودي.

ويحتاج أحمد علي 5 مواسم أخرى من التسجيل، ليكون هو أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري المصري بمواسم متتالية.

طالع أيضا:

نهائي الدوري الأوروبي.. ما الذي سيحدث حينما يواجه ضغط إنتر استحواذ إشبيلية؟

وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة للاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة

في الدوري إنبي الإنتاج الحربي أحمد علي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في القمة - الإعلان عن 4 معلقين للقاء الزمالك والأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - أسوان (1) (0) المقاولون العرب.. جووول عكسي غريب 33 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: عدم فوز سان جيرمان بدوري الأبطال من قبل فشل.. وأفضل نظام الذهاب والإياب 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة عاندت محمد شريف.. إنبي يتجاوز الإنتاج دون عناء 54 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السعودي يطلب جهاد جريشة وحكام مصريين لإدارة مباريات بالدوري ساعة | السعودية
في القمة – أبو الدهب لـ في الجول: يجب الدفع بوليد سليمان وفتحي من البداية.. غياب رمضان غير مؤثر ساعة | الدوري المصري
كومان يتحدث عن ميسي.. ويلمح إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين ساعة | أوروبا
أحمد علي يعادل أبو جريشة وبركات.. ويقترب من رقم حمادة إمام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك