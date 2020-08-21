مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0) (1) إنبي.. جووول رامي صبري يسجل بعد إعادة تنفيذ ركلة الجزاء

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 16:00

كتب : Filgoal Team

الإنتاج الحربي - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإنتاج الحربي وإنبي في افتتاح مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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د.20 جووووول رامي صبري يسجل الهدف الأول من نقطة الجزاء، عامر عامر كاد أن يتصدى لكن التسديدة كانت أقوى.

د.18 تقنية حكم الفيديو تدفع الحكم لإعادة تنفيذ ركلة الجزاء

د.17 يا ربااااه.. عامر عامر يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها محمد شريف مهاجم إنبي.

د.16 ركلة جزاااء بعد تمريرة من كريم فؤاد إلى أحمد علي وتدخل من شديد قناوي ضد المهاجم ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي، إنبي في الدوري الدوري المصري
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