إنهاء تعاقد كادو وفخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 13:42

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com إنهاء تعاقد التونسي فخر الدين بن يوسف والأوغندي باتريك كادو لتأخر وصولهما إلى مصر.

باتريك هنري كادو

النادي : الإسماعيلي

فخر الدين بن يوسف

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ FilGoal.com: "انتهى تعاقد اللاعبين في 30 يونيو الماضي، بعدما تعاقدنا مع فخر الدين بن يوسف لمدة 6 أشهر اعتبارا من يناير".

وتابع "في حين أن باتريك كادو انضم على سبيل الإعارة من نهضة بركان المغربي بنية البيع، ولم نُفعّل شرط الشراء".

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وأضاف "هناك مفاوضات تتم من خلال البعض ليعود فخر الدين بن يوسف ويستكمل الموسم ولمعرفة رغباته".

وسبق أن أعلن الإسماعيلي على موافقة التونسي على تجديد تعاقده مع الفريق.

وكان فخر الدين البالغ 29 عاما قد انضم للإسماعيلي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي وسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري.

كادو شارك مع الإسماعيلي في مباراة واحدة فقط بالدوري المصري أمام الجونة وسجل هدفا.

الإسماعيلي تقدم للمركز التاسع، بـ 23 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

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