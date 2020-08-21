قائمة المصري - 7 ناشئين ودون حراس الفريق الأول في مواجهة المقاصة

أعلن نادي المصري بقيادة طارق العشري المدير الفني قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وكشف العشري عن سلبية المسحة التي خضع لها قبل لقاء المقاصة، وسلبية مسحة أيمن بسيوني مدرب الحراس وعيد الحليم كامل اخصائي التأهيل.

ولا يزال هناك 9 حالات إيجابية في صفوف الفريق من ضمنهم رباعي حراسة المرمى، بالإضافة إلى محمود وادي وأحمد شوشه ومحمد جابر وبهاء مجدى وإسلام عطيه.

ومنذ استئناف النشاط الرياضي خاض المصري مباراة واحدة أمام الزمالك انتهت بالخسارة 1-0، وتأجلت مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب إصابات لاعبي الفريق والجهاز الفني بـ فيروس كورونا.

ويقيم الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادا لخوض المباراة على ملعب برج العرب.

وضمت القائمة 7 لاعبين من صفوف فريق الناشئين لتعويض الغيابات، إذ يتواجد حارسي فريق الشباب بسبب عدم تعافي حراس الفريق الأول من كورونا وهم أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاته وعمرو البغدادى.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم (لاعب ناشئ):

حراسة المرمى: (حسام عياد) – (إيهاب العايدي)

الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمر كمال عبد الواحد - كريم العراقي - محمود حمد – (أحمد يوسف) – (محمد عبد السلام "بندق") – ( محمد عبد الخالق "دقدق")

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - حجاج عويس - إيزي إيميكا - أحمد ياسر - عبد الناصر دي ماريا - حسن علي - مفتاح طقطق - أحمد عادل "ميسي" - محمد زكريا "شيكا" - أيمن ندا - عبد الرحمن زين – ( زياد فرج)

الهجوم: أوستين أموتو – (محمد الجمل)