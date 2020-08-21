قائمة المصري - 7 ناشئين ودون حراس الفريق الأول في مواجهة المقاصة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 12:12

كتب : أيمن عيد

تدريبات النادي المصري

أعلن نادي المصري بقيادة طارق العشري المدير الفني قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وكشف العشري عن سلبية المسحة التي خضع لها قبل لقاء المقاصة، وسلبية مسحة أيمن بسيوني مدرب الحراس وعيد الحليم كامل اخصائي التأهيل.

ولا يزال هناك 9 حالات إيجابية في صفوف الفريق من ضمنهم رباعي حراسة المرمى، بالإضافة إلى محمود وادي وأحمد شوشه ومحمد جابر وبهاء مجدى وإسلام عطيه.

أخبار متعلقة
تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي رسميا - اتحاد الكرة يعلن 3 جولات جديدة في الدوري.. الأهلي أمام المصري والزمالك ضد بيراميدز مصيلحي: لو تعرّض أي نادٍ آخر لما مر به المصري فأعتقد أن الدوري كان سيُلغى خبر في الجول - اتجاه داخل المصري لخوض مواجهة المقاصة مهما كانت الظروف

ومنذ استئناف النشاط الرياضي خاض المصري مباراة واحدة أمام الزمالك انتهت بالخسارة 1-0، وتأجلت مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب إصابات لاعبي الفريق والجهاز الفني بـ فيروس كورونا.

ويقيم الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادا لخوض المباراة على ملعب برج العرب.

وضمت القائمة 7 لاعبين من صفوف فريق الناشئين لتعويض الغيابات، إذ يتواجد حارسي فريق الشباب بسبب عدم تعافي حراس الفريق الأول من كورونا وهم أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاته وعمرو البغدادى.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم (لاعب ناشئ):

حراسة المرمى: (حسام عياد) – (إيهاب العايدي)

الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمر كمال عبد الواحد - كريم العراقي - محمود حمد – (أحمد يوسف) – (محمد عبد السلام "بندق") – ( محمد عبد الخالق "دقدق")

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - حجاج عويس - إيزي إيميكا - أحمد ياسر - عبد الناصر دي ماريا - حسن علي - مفتاح طقطق - أحمد عادل "ميسي" - محمد زكريا "شيكا" - أيمن ندا - عبد الرحمن زين – ( زياد فرج)

الهجوم: أوستين أموتو – (محمد الجمل)

مصر للمقاصة المصري الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة المصري - 7 ناشئين ودون حراس الفريق الأول في مواجهة المقاصة 12 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يصدر بيانا بعد القبض على قائده في اليونان 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دايلي ميل: كين يغيب عن بداية معسكر توتنام 27 دقيقة | أوروبا
صحيفة يونانية: القبض على هاري ماجواير بعد مشادة مع سائحين إنجليز 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي إيطاليا: فريق بيرلسكوني في الدرجة الثانية يسعى لضم جيوفينكو من الهلال 49 دقيقة | السعودية
لارسون و"خبير في الركلات الثابتة" مساعدان لـ كومان في برشلونة ساعة | أوروبا
في القمة - ياسر ريان لـ في الجول: مباراة محاطة بالضغوط.. ووليد سليمان ورقة استراتيجية ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 21 أغسطس 2020.. سموحة يواجه بيراميدز ونهائي الدوري الأوروبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك