إكرامي: تفاجأت برحيل رمضان عن الأهلي.. وبكيت بعد قرار شريف

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق إنه تفاجأ بقرار زوج ابنته ولاعب الفريق الأحمر السابق رمضان صبحي بالرحيل والانتقال إلى بيراميدز.

وتحدث إكرامي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "أقسم بالله لأول مرة تحدثت مع رمضان منذ إعلان رحيله عن الأهلي كان اليوم، ولا أعرف كل التفاصيل".

وواصل "رمضان رجل ناضج ورب أسرة ولديه قرارات يتخذها بشكل مستقل، رحيله عن الأهلي فاجأني، ورمضان هو الوحيد الذي يستطيع كشف ما حدث، أنا وشريف ليس لنا علاقة بالأمر، رمضان الشخص الوحيد المنوط به كشف التفاصيل".

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وبسؤاله ماذا لو كان رمضان قرر استشارته في قراره قبل اتخاذه أجاب "رأيي كان سيكون مختلفا".

وتابع "عندما جدد نجلي شريف تعاقده مع الأهلي لم أسأله عن قيمة العقد، هل يعقل أن أسأل زوج ابنتي؟ لم أسأل ابنتي حتى عما حدث، هذه أمور حساسة ليس لي دخل بها".

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق "أقسم بالله مجددا شريف ورمضان لم يتحدثا معي قبل اتخاذ قرارهما بالرحيل عن الأهلي، لقد بكيت عندما علمت بقرار شريف بالرحيل".

وشدد "لا أحد يستطيع المزايدة على حبي للأهلي أو حبي لمحمود الخطيب، من يراهن على ذلك سيخسر بكل تأكيد".

أما عن قرار الأهلي بتوجيه الشكر لشريف وإنهاء موسمه مع الفريق علق إكرامي "شريف شعر بالحزن من قرار الأهلي بتوجيه الشكر له، هذا شعور طبيعي".

وأكمل "غياب شريف عن بعض التدريبات كان بالاتفاق مع الجهاز الفني".

وأتم "لا صحة لما يتردد عن استقالتي من الأهلي، مستمر في عملي مع الناشئين".

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