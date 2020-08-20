في القمة – شلبي يختار لـ في الجول مباراتين لن ينسى تعليقه عليهما

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 22:00

كتب : بسام أبو بكر

مدحت شلبي

مدحت شلبي

علق مدحت شلبي على العديد من مباريات القمة عبر تاريخها العريض وبالتأكيد هناك مواجهات لا ينساها فما هي؟

أجاب مدحت شلبي لـFilGoal.com قائلا: "بالتأكيد المواجهة التي شهدت انتصار الأهلي بستة أهداف لهدف والتعليق الشهير بيبو وبشير".

وأكمل "اللقاء الآخر كان في كأس السوبر حينما فاز الزمالك بركلات الترجيح وقتما سدد حسام غالي الكرة خارج الملعب".

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وتابع "هذه هي المباريات التي لا أنساها أبدا، وبشكل عام مباريات القمة لا تُنسى".

وواصل شلبي الذي سيعلق على القمة المقبلة التي ستقام يوم السبت في استاد القاهرة لحساب الجولة 21 من الدوري "أفتقد الجمهور وتواصلي معه وأتمنى أن يستمتعوا بالمباراة معي".

وأتم "أحب مباريات القمة والتعليق عليها أكثر من أي شيء آخر نظرا لأهميتها لدى الجماهير والحماس المحيط بها".

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري.

مدحت شلبي في القمة الأهلي الزمالك
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