في القمة – شلبي يختار لـ في الجول مباراتين لن ينسى تعليقها عليهما

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 22:00

كتب : بسام أبو بكر

مدحت شلبي

علق مدحت شلبي على العديد من مباريات القمة عبر تاريخها العريض وبالتأكيد هناك مواجهات لا ينساها فما هي؟

أجاب مدحت شلبي لـFilGoal.com قائلا: "بالتأكيد المواجهة التي شهدت انتصار الأهلي بستة أهداف لهدف والتعليق الشهير بيبو وبشير".

وأكمل "اللقاء الآخر كان في كأس السوبر حينما فاز الزمالك بركلات الترجيح وقتما سدد حسام غالي الكرة خارج الملعب".

أخبار متعلقة
في القمة – فاروق جعفر لـ في الجول: الأهلي توج بالدوري بدون رمضان.. حالة الفريقين ليست جيدة كلاكيت ثاني مرة في القمة.. الكرواتي بيبيك حكما لمواجهة الزمالك والأهلي في القمة - حلمي لـ في الجول: كنت لاحتاج تقنية الفيديو في هدف حسن شحاتة.. ومرتين كمدرب في القمة - عرابي لـ في الجول: حكم الفيديو كان سيحتسب هدف ميهوب ونتوج بالدوري

وتابع "هذه هي المباريات التي لا أنساها أبدا، وبشكل عام مباريات القمة لا تُنسى".

وواصل شلبي الذي سيعلق على القمة المقبلة التي ستقام يوم السبت في استاد القاهرة لحساب الجولة 21 من الدوري "أفتقد الجمهور وتواصلي معه وأتمنى أن يستمتعوا بالمباراة معي".

وأتم "أحب مباريات القمة والتعليق عليها أكثر من أي شيء آخر نظرا لأهميتها لدى الجماهير والحماس المحيط بها".

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري.

مدحت شلبي في القمة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
في مباراة سلبية لعبًا ونتيجة.. إلتشي يتعادل مع جيرونا في ذهاب نهائي ملحق الليجا 4 دقيقة | أوروبا
إكرامي: تفاجأت برحيل رمضان عن الأهلي.. وبكيت بعد قرار شريف 30 دقيقة | الدوري المصري
سقوط نيستا ورفاقه.. سبيزيا يصعد للدوري الإيطالي على حساب فروسينوني 30 دقيقة | أوروبا
بعد ظهور 5 حالات كورونا في الفيصلي.. تعليق الدوري الأردني لمدة أسبوعين 48 دقيقة | الوطن العربي
بديل سواريز؟ راك1: كومان يريد ديباي لقيادة هجوم برشلونة 55 دقيقة | أوروبا
كادينا سير: كومان لن يضع بيكيه في قائمة المغادرين ساعة | أوروبا
تقارير يونانية: باوك قرر الاستغناء عن وردة.. وعرض قوي من قبرص ساعة | المحترفون
في القمة – شلبي يختار لـ في الجول مباراتين لن ينسى تعليقها عليهما 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك