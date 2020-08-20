إنريكي: سأختار نفس القائمة لو كان اليورو غدا.. وبرشلونة سيعود للألقاب لكن لا أعرف متى

قال لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إنه يثق باللاعبين الذين اختارهم ضمن قائمته مشددا على أنه لو كانت بطولة يورو غدا فسيختارهم، كما تحدث عن الأزمة التي يمر بها برشلونة وعودته للفوز بالألقاب.

وصرح إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن قائمة إسبانيا لخوض غمار منافسات دوري الأمم الأوروبية قائلا: "عندما أختار اللاعبين فلا أنظر إلى العمر أو أين يلعب أو أرقامه".

وواصل "إنها قائمة توضح هدفنا بأننا سنبدأ في حصد النقاط بداية من الآن".

وأكمل "الـ24 لاعبا هم الأفضل لمثل تلك المباريات، أحترم قرارات الجميع، إن كانت بطولة يورو ستبدأ في الغد فسأختار هؤلاء اللاعبين".

إنريكي أعلن قائمة ضمت 24 لاعبا، وتواجد أكثر من لاعب تحت 21 عاما في قائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة ألمانيا (3 سبتمبر في شتوتجارت) وأوكرانيا في السادس من الشهر ذاته على ملعب دي ستيفانو في بطولة دوري الأمم الأوروبية. (طالع القائمة كاملة)

وعند سؤاله عن غياب جيرارد مورينو مهاجم فياريال قال: "أحب جيرارد مورينو كثيرا، لكنني أعتقد أن اللاعبين الذين اخترتهم سيساهمون أكثر، لا أحب الحديث عن لاعبين بأعينهم وهم ليسوا متواجدين، لكنني سأرسل رسالة لكل من لم يشملهم اختياري".

وواصل "الرسالة هي أنه ليس كل اللاعبين يلائمون خطتي، كلهم على مستوى جيد لكن لا يلائمونني ويجب أن أختار قائمتي".

مورينو صاحب الـ28 عاما سجل 20 هدفا في 37 مباراة بكل المسابقات مع فياريال وصنع 6 آخرين.

وردا على أزمات برشلونة قال: "الأوقات السيئة تأتي دائما على الأندية، لا يوجد شك لدي أن برشلونة سيعود للفوز بالألقاب، لكن مالا أعرفه هو متى".

وواصل "رونالد كومان لديه عقلية هولندية ويناسب أفكار برشلونة، واللاعبين الشباب ونعلم ما يعنيه للمدرب أن يتولى قيادة فريق كبير".

برشلونة خسر بنتيجة 8-2 من بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليودع المسابقة، وأعلن بعد ذلك إقالة مدربه كيكي سيتيين وكذلك إريك أبيدال المدير الرياضي. وعين رونالد كومان مدرب منتخب هولندا كمدير فني للفريق.

وتحدث إنريكي عن 4 أسماء ضمن قائمته قائلا: "أعرف سيرخيو بوسكيتس جيدا وليس لدي شك أنه يجب أن يتواجد ضمن القائمة، حينما يعاني الفريق فالكل يعاني، ثقتنا فيه كبيرة للغاية لأقصى حد، دائما ما يضيف للفريق".

وواصل "نعرف إريك جارسيا إنه صغير في السن لكنه قام بعمل رائع فيما يخص القيادة في الملعب وبعيدا عن إسبانيا، سيتي لديه بعض الأمور المتشابهة مع المنتخب، إنه لاعب ذكي وناضج ولديه أسلوب جيد جدا في تمرير الكرة، آمل أن يصبح لاعبا أساسيا في المنتخب في الأعوام المقبلة".

وأكمل "أداما تراوري تطور كثيرا، طور قدرته وأصبح ينضم للعمق ويقترب من المرمى، إنه جوهرة ويمكنه أن يضيف إلينا العديد من الأشياء".

وأتم "فوجئت بمستوى أوسكار رودريجيز مع ليجانيس، لقد كان لاعبا متميزا في كل شيء، لديه إمكانية أمام المرمى ويسدد جيدا وأتطلع لرؤيته في إطار طريقة لعبنا، لديه الكثير من القدرة أيضا بدون الكرة وهذا ما فاجئني، إنه واحد من أكثر اللاعبين الذين أرغب في رؤيتهم".

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