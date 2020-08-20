فليك: كنا محظوظين أمام ليون.. وسنقهر سان جيرمان بسبب نقاط قوتنا

يعتقد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه كان محظوظا أمام ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددا على استعداده التام للإطاحة بباريس سان جيرمان في طريق حمل كأس البطولة.

بعد الفوز الكبير 3-0 مساء الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أولمبيك ليون، وصل بايرن ميونيخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة باريس سان جيرمان الأحد.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. ليون فريق ممتاز وقاتل حتى النهاية".

وأضاف "لقد قدم ليون أداءً جيدًا في المباريات السابقة ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس. يمكنك أن ترى مدى صعوبة الأمر أمام فريق قوي جدًا من حيث المجهود والركض ولديه تركيز تكتيكي جيد وتنفيذ جيد للهجوم المضاد".

وتابع "كنا محظوظين لأننا لم نستقبل هدفًا في الشوط الأول من المباراة، ثم سجل سيرج جنابري هدف التقدم من مجهود فردي، هذا أعطانا المزيد من الأمان".

وأتم "سنقوم بتحليل اللقاء قبل خوض النهائي، نقطة قوتنا هي أن نضع المنافس تحت الضغط، هو ما سيجعلنا نحقق الفوز أمام باريس أيضا".

سجل سيرجي جنابري هدفي باىرن ميونيخ الأول والثاني، فيما أضاف روبرت ليفاندوفيسكي هدفا ثالثا لفريقه.

بايرن سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة.



































































الفوز على ليون هو العاشر على التوالي لبايرن ميونيخ في البطولة. 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا فازوا بهم جميعا كأول فريق في التاريخ يفوز بكل مبارياته في مشوار التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا. تتبقى مباراة واحدة الآن هي الأهم.

ليون اكتفى بمغامرة رائعة أقصى فيها الكبيرين يوفنتوس ومانشستر سيتي، فيما وصل بايرن ميونيخ إلى النهائي للمرة الـ11 في تاريخه معادلا رقم ميلان كثاني أكثر الفرق خوضا لنهائي البطولة خلف ريال مدريد، وفي انتظار الكأس السادسة لمعادلة ليفربول كثالث أكثر الفرق تتويجا بالبطولة العريقة.

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