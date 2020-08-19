كعب عرفات يحفظ سجل نيكوديموس.. دجلة يعود بنقطة من الإسماعيلية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

حفظ حسام عرفات بهدف رائع سجله بالكعب، سجل مدربه نيكوديموس بابافاسيليو خاليا من الهزائم في الدوري المصري.

وادي دجلة عاد بتعادل هام من الإسماعيلي في ختام الجولة 20 من الدوري المصري، حيث تقدم أحمد مدبولي لفريق المدرب ديدييه جوميز، قبل أن يتعادل عرفات بهدف رائع لوادي دجلة.

وادي دجلة سيطر مع بداية المباراة، ولكن خطورته لم تظهر إلا في الدقيقة 28 حينما مرر محمد هلال بينية رائعة وضعت المهاجم الشاب المولود في 2003 أحمد شريف في انفراد بمرمى الدراويش، إلا أنه سدد فوق العارضة.

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شريف أهدر كرة أخرى بعد عرضية من حسام عرفات فشل في متابعتها.

ومع انطلاق الشوط الثاني، مرر مدحت فقوسة بينية رائعة وضعت أحمد مدبولي في وضع انفراد مع محمد عبد المنصف ليسجل الأول في الدقيقة 55.

ولكن في الدقيقة 64، مرر إيزاكو ياكوبو عرضية قابلها عرفات بكعبه معلنا التعادل للغزلان.

الإسماعيلي تقدم للمركز التاسع، بـ 23 نقطة، أما وادي دجلة الذي لم يخسر مدربه أي من مبارياته الثلاثة فصار في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة، ودفع طلائع الجيش لمثلث الهبوط.

الإسماعيلي وادي دجلة في الدوري
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