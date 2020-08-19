مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1) وادي دجلة (1).. كعب عرفات وهدف من أروع أهداف الدوري

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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ق64: هدف رائع من حسام عرفات، كعب رائع يتابع به عرضية ياكوبو.

ق55: مدبولي يخطف وادي دجلة.. تمريرة رائعة من مدحت فقوسة تضع مدبولي في وضع رائع ليسجل الهدف الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: محمد هلال يطلب الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم يرفض الرجوع للVAR

ق33: عرضية حسام عرفات تمر من أمام أحمد شريف والمرمى الخالي دون أن يقوم المهاجم بتسجيلها

ق28: هجمة منظمة من وادي دجلة، محمد هلال يمرر بينية رائعة لأحمد شريف الذي يسدد فوق العارضة

سيطرة من وادي دجلة في الـ10 دقائق الأولى

بداية المباراة

الإسماعيلي وادي دجلة الدوري المصري
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