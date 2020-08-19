منافس الأهلي - تقرير مغربي: 3 حالات كورونا جديدة في الوداد

سجل فريق الوداد المغربي ثلاث حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في الفريق إلى 8 حالات.

وكان قد تم تأجيل مباراتين لفريق الوداد أخرهم رجاء بني ملال أمس الثلاثاء بسبب إصابات فيروس كورونا.

وكشف موقع Le360 sports المغربي وفقا لمصادره عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مؤكدة في فريق الوداد.

وأوضح التقرير أن فريق الوداد خضع لمسحة طبية أمس الثلاثاء وارتفع عدد المصابين إلى 8 بعد تسجيل الثلاث حالات.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثي المصاب هم لاعبو الفريق الأول بديع أووك وأيمن الحسوني ويحيى عطية الله.

وكان الوداد قد أعلن الجمعة الماضي إصابة 5 من الفريق بفيروس كورونا بينهم 3 أفراد من الطاقم الإداري بجانب الثنائي إسماعيل الحاد وبدر جاداريين.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في نهاية سبتمبر المقبل ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن الرجاء المتصدر.

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