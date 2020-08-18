أمير عزمي: تعطل تقنية الفيديو وارد في العالم أجمع.. نحشى الإصابات من تلاحم المباريات

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - أوباما

يخشى أمير عزمي المدرب العام بفريق مصر من إصابات اللاعبين بسبب تلاحم مباريات الدوري المصري.

وتعادل فريق مصر مع الزمالك بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة.

وقال أمير عزمي لقناة أون تايم سبورتس: "شاهدنا قائمة الزمالك وتوقعنا إراحة عدد كبير من اللاعبين قبل لقاء القمة".

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وتابع عزمي "تحدثنا مع لاعبينا لاستغلال ذلك لعدم وجود تجانس بين ناشئي الزمالك وخوض بعضهم أول لقاء في الدوري".

وأوضح عزمي "كنا الأفضل في الشوط الأول، ولكن بعد تغييرات الزمالك كانوا الأفضل في الشوط الثاني".

وبالحديث عن تعطل تقنية الفيديو قال: "من الوارد أن يحدث ذلك في عالم كرة القدم ولا أعتقد أن هناك حالة كانت تحتاج تدخل VAR".

وأضاف "أعتقد أن اعتراض أحمد سيد زيزو عقب اللقاء كان على الوقت الضائع وليس أمر آخر".

وأتم عزمي تصريحاته "نخشى الإصابات فقط بسبب تلاحم المباريات، شاهدنا محمود متولي وقبله لاعب في المقاولون ولاعب في الاتحاد وهذا متوقع بسبب ضغط اللقاءات".

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