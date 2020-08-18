إيهاب جلال: حققنا فوز هام في وقت مثالي.. أشكر اللاعبين على رد الفعل

أعرب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة عن سعادته بالفوز على الجونة وتحقيق الثلاث نقاط.

ونجح مصر للمقاصة في الفوز على الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 20 سجله محمد إبراهيم.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله سعيد بالحصول على الثلاث نقاط، أشكر اللاعبين على الهدوء بالأخص في الشوط الثاني".

وأضاف "كنا نقدم أداء جيد جدا بعض الأوقات ثم يتم إضاعة ذلك بشكل غريب، لكن أشكر اللاعبين على رد فعلهم".

وتابع "أحرزنا هدفا في وقت مثالي وكان هناك تركيز جيد من اللاعبين منحنا الفوز في النهاية".

وشدد جلال "نلعب أمام لاعبين كبار أغلبهم قادم من الأهلي، حتى من هم من خارج الأهلي يقدمون أداء رائع".

رفع مصر للمقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر ليبتعد قليلا عن المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط.

وأضاف جلال "تغلبنا على فرقة مهمة في توقيت أهم والفوز سيمحنا ثقة في ظل الغيابات".

وأتم تصريحاته "تغييراتي كانت متأخرة فتقريبا شارك اللاعبون لمدة 90 دقيقة لكن حققنا المطلوب في وقت جيد".

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