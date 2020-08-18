إيهاب جلال: حققنا فوز هام في وقت مثالي.. أشكر اللاعبين على رد الفعل

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 21:07

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

أعرب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة عن سعادته بالفوز على الجونة وتحقيق الثلاث نقاط.

ونجح مصر للمقاصة في الفوز على الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 20 سجله محمد إبراهيم.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله سعيد بالحصول على الثلاث نقاط، أشكر اللاعبين على الهدوء بالأخص في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة
فوز لم يتحقق منذ 6 سنوات.. محمد إبراهيم يواصل التألق ويقود المقاصة لتخطي الجونة بعد إصابة لاعب المقاصة.. طبيب الزمالك لـ في الجول: مسحتنا سلبية إصابة جناح المقاصة بـ كورونا الفوز الثاني +90 وجبهة بلا هجوم ضمن ملامح فوز الزمالك على المقاصة

وأضاف "كنا نقدم أداء جيد جدا بعض الأوقات ثم يتم إضاعة ذلك بشكل غريب، لكن أشكر اللاعبين على رد فعلهم".

وتابع "أحرزنا هدفا في وقت مثالي وكان هناك تركيز جيد من اللاعبين منحنا الفوز في النهاية".

وشدد جلال "نلعب أمام لاعبين كبار أغلبهم قادم من الأهلي، حتى من هم من خارج الأهلي يقدمون أداء رائع".

رفع مصر للمقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر ليبتعد قليلا عن المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط.

وأضاف جلال "تغلبنا على فرقة مهمة في توقيت أهم والفوز سيمحنا ثقة في ظل الغيابات".

وأتم تصريحاته "تغييراتي كانت متأخرة فتقريبا شارك اللاعبون لمدة 90 دقيقة لكن حققنا المطلوب في وقت جيد".

طالع أيضا

ليفربول يعلق على إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا

6 لاعبين في خطر مع كومان في برشلونة

تقرير: بولونيا يريد ضم رمضان صبحي

مصر للمقاصة إيهاب جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال: حققنا فوز هام في وقت مثالي.. أشكر اللاعبين على رد الفعل 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - نادي مصر (0)-(0) الزمالك.. إنذار لعبد الله جمعة 43 دقيقة | الدوري المصري
فوز لم يتحقق منذ 6 سنوات.. محمد إبراهيم يواصل التألق ويقود المقاصة لتخطي الجونة 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال – سان جيرمان (1) - (0) لايبزيج.. جوووول ماركينيوس 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: استعادة المحترف الأمريكي قبل نهائي دوري السوبر ساعة | رياضات أخرى
تشكيل ليلة الأبطال – سان جيرمان بالقوة الضاربة.. وخماسي في وسط لايبزيج ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الزمالك - جنش يحرس المرمى وعودة أوباما بجانب مجموعة شباب أمام نادي مصر ساعة | الدوري المصري
أوكا والويشي يقودان نادي مصر أمام الزمالك في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك