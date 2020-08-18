مباشر الدوري المصري - نادي مصر (0)-(0) الزمالك.. محاولات بيضاء

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 20:39

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نادي مصر ضد الزمالك في الجولة الـ20 من الدوري المصري والتي تقام بملعب الكلية الحربية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا.

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ق 60: إنذار لأحمد عيد

تغيير ثلاثي للزمالك بنزول أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل بدلا من إسلام جابر وكاسونجو وحسام أشرف

نزول فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو بدلا من محمد حسام وحاتم محمد.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: تسديدة صاروخية من مصطفى سلطان تمر جوار مرمى الزمالك

ق 42: رأسية خطيرة من رضا الويشي وجنش يتألق

ق 25: إنذار إلى ويليس لاعب وسط نادي مصر

ق 18: إنذار لعبد الله جمعة بداعي التمثيل

ق 11: تسديدة قوية من هشام عبد الحميد تصطدم بدفاع الزمالك لكن جنش يتألق ويمسك بالكرة

انطلاق المباراة

الزمالك نادي مصر الدوري المصري
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