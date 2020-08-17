إصابة محمود متولي واللاعب يخرج باكيا

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 21:37

كتب : FilGoal

لحظة إصابة محمود متولي وخروجه باكيا أمام أسوان

أصيب محمود متولي مدافع الأهلي خلال لقاء فريقه ضد أسوان المقام اليوم الإثنين.

محمود متولي

النادي : الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه أسوان في استاد القاهرة في إطار الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وأثناء محاولة متولي الركض للحاق بلاعب أسوان سقط دون تدخل من أحد وأمسك بركبته وتدخل الجهاز الطبي للأهلي سريعا.

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وأثناء خروجه بكى متولي قبل أن يتم استبداله بياسر إبراهيم في أولى تبديلات الأهلي في اللقاء.

وانضم متولي للأهلي قادما من الإسماعيلي في عام 2019 وشارك معه في 16 مباراة في كل البطولات.

الأهلي محمود متولي أسوان
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