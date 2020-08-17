إصابة محمود متولي واللاعب يخرج باكيا

أصيب محمود متولي مدافع الأهلي خلال لقاء فريقه ضد أسوان المقام اليوم الإثنين.

محمود متولي النادي : الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه أسوان في استاد القاهرة في إطار الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وأثناء محاولة متولي الركض للحاق بلاعب أسوان سقط دون تدخل من أحد وأمسك بركبته وتدخل الجهاز الطبي للأهلي سريعا.

وأثناء خروجه بكى متولي قبل أن يتم استبداله بياسر إبراهيم في أولى تبديلات الأهلي في اللقاء.

وانضم متولي للأهلي قادما من الإسماعيلي في عام 2019 وشارك معه في 16 مباراة في كل البطولات.