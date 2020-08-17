مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. القائم يحرم أفشة من الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الـ20 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

ق 45: القائم يحرم أفشة من الهدف الثاني

ق 40: خروج أحمد الشيخ للإصابة ونزول أليو ديانج

ق 35: الشناوي يتصدى لتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة

ق22: ياسر إبراهيم يشارك بدلا من محمود متولي.

ق21: توقف اللعب لإصابة محمود متولي وبكاء اللاعب الإصابة جاءت لسقوطه دون تدخل من أحد.

ق17: يا رباااه القائم يحرم مصطفى البدري من إدراك التعادل لأسوان.

ق9: جووووول أول للأهلي برأسية من جيرالدو بعد متابعته لعرضية من أفشة.

ق5: جيرالدو يطلب الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلته لكن الفيديو لا يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة