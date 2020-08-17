مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. القائم يحرم أفشة من الثاني
الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 20:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الـ20 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.
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ق 45: القائم يحرم أفشة من الهدف الثاني
ق 40: خروج أحمد الشيخ للإصابة ونزول أليو ديانج
ق 35: الشناوي يتصدى لتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة
ق22: ياسر إبراهيم يشارك بدلا من محمود متولي.
ق21: توقف اللعب لإصابة محمود متولي وبكاء اللاعب الإصابة جاءت لسقوطه دون تدخل من أحد.
ق17: يا رباااه القائم يحرم مصطفى البدري من إدراك التعادل لأسوان.
ق9: جووووول أول للأهلي برأسية من جيرالدو بعد متابعته لعرضية من أفشة.
ق5: جيرالدو يطلب الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلته لكن الفيديو لا يحتسب أي شيء.
انطلاق المباراة