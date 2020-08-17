انتهت - الأهلي (3)-(0) أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الـ20 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-0

ق 83: جوووول وليد سليمان يسجل الثاني

ق 75: نزول محمد هاني وأليو بادجي بدلا من حمدي فتحي وجونيور أجايي

ق 75: نزول أحمد بلية وخروج محمد المرسي في أسوان

ق 69: نزول كريم الطيب وحسن طارق بدلا من إبراهيم جلال وأحمد الصغيري

ق 68: تغيير أول لأسوان بخروج محمد إسماعيل ونزول هيثم الفيل

نزول وليد سليمان بدلا من جيرالدو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 45: القائم يحرم أفشة من الهدف الثاني

ق 40: خروج أحمد الشيخ للإصابة ونزول أليو ديانج

ق 35: الشناوي يتصدى لتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة

ق22: ياسر إبراهيم يشارك بدلا من محمود متولي.

ق21: توقف اللعب لإصابة محمود متولي وبكاء اللاعب الإصابة جاءت لسقوطه دون تدخل من أحد.

ق17: يا رباااه القائم يحرم مصطفى البدري من إدراك التعادل لأسوان.

ق9: جووووول أول للأهلي برأسية من جيرالدو بعد متابعته لعرضية من أفشة.

ق5: جيرالدو يطلب الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلته لكن الفيديو لا يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة