انتهت - المقاولون العرب (2) - (1) الإنتاج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

انتهت

** ق52 جوووووووووووول عبد الله ياسين والهدف الثاني للمقاولون في مرمى الإنتاج بلعبة ثنائية رائعة بين شكري وعبد الله ياسين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

** ق33 جوووووووووووول محمد سالم وهدف التعادل للمقاولون من ضربة رأس متقنة

** الحكم يتجه لتقنية الفيديو ويلغي قرار ركلة الجزاء.

** ق15 ركلة جزاء للمقاولون العرب

** ق10 جوووووووووووول هدف أول للإنتاج عن طريق باسم مرسي بعد ركلة ركنية مرت من أبو السعود ووصلت لـ باسم مرسي وضعها في الشباك

** انطلاق المباراة