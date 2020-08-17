انتهت - المقاولون العرب (2) - (1) الإنتاج

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 18:30

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

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انتهت

** ق52 جوووووووووووول عبد الله ياسين والهدف الثاني للمقاولون في مرمى الإنتاج بلعبة ثنائية رائعة بين شكري وعبد الله ياسين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

** ق33 جوووووووووووول محمد سالم وهدف التعادل للمقاولون من ضربة رأس متقنة

** الحكم يتجه لتقنية الفيديو ويلغي قرار ركلة الجزاء.

** ق15 ركلة جزاء للمقاولون العرب

** ق10 جوووووووووووول هدف أول للإنتاج عن طريق باسم مرسي بعد ركلة ركنية مرت من أبو السعود ووصلت لـ باسم مرسي وضعها في الشباك

** انطلاق المباراة

في الدوري المقاولون العرب الإنتاج الحربي
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