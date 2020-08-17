انتهت - المقاولون العرب (2) - (1) الإنتاج
الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.
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انتهت
** ق52 جوووووووووووول عبد الله ياسين والهدف الثاني للمقاولون في مرمى الإنتاج بلعبة ثنائية رائعة بين شكري وعبد الله ياسين
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
** ق33 جوووووووووووول محمد سالم وهدف التعادل للمقاولون من ضربة رأس متقنة
** الحكم يتجه لتقنية الفيديو ويلغي قرار ركلة الجزاء.
** ق15 ركلة جزاء للمقاولون العرب
** ق10 جوووووووووووول هدف أول للإنتاج عن طريق باسم مرسي بعد ركلة ركنية مرت من أبو السعود ووصلت لـ باسم مرسي وضعها في الشباك
** انطلاق المباراة
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