مباشر الدوري الأوروبي - إشبيلية (1) (1) مانشستر يونايتد.. الشوط الأول

يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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ق.39 تسديدة بعيدة من المدى من راشفورد من ركلة حرة مباشرة لكن ياسين بونو يتصدى

ق.26 جووووووووووووول إشبيلية يتعادل بواسطة سوسو بعد عرضية سيرخيو ريجيلون الرائعة

ق.16 تسديدة من أوكامبوس يتصدى لها دي خيا بثبات

ق.14 فريد يهدر فرصة الثاني بعد هجمة مرتدة خطيرة ومراوغة وتسديدة، لكنها مرت جانبية

ق.9 جوووووووووووول مانشستر يونايتد يتقدم بالهدف الأول بواسطة برونو فيرنانديش من ركلة جزاء

ق.7 ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد بعد عرقلة تعرض لها ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل