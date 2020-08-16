مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(2) الجيش.. جوووول سامي يضيف الثاني من ركلة جزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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ق 30: جووووووول أحمد سامي يضيف الثاني من ركلة جزاء

ق 29: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد العودة للـ VAR

ق 18: أحمد سامي يسدد ركلة حرة مباشرة لكن المهدي سليمان يتصدى لها ببراعة ويبعدها إلى ركنية

ق 15: محمد بسام يتصدى لركلة الجزاء أمام عبد الله السعيد

ق 10: ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمس الكرة يد مدافع طلائع الجيش والحكم يعود إلى الـVAR للتأكد من اللعبة

ق 1: جوووووووووول ناصر منسي والهدف الأول للجيش

انطلاق المباراة