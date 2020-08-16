انتهت - بيراميدز (2)-(2) الجيش
الأحد، 16 أغسطس 2020 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة الـ20 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 2-2 .
ق 81: جووووول التعادل لبيراميدز عن طريق لعيوني
ق 75: نزول عمرو جمال وفرانك ستيفن بدلا من كريم طارق وعمار حمدي
ق 72:جوووول هدف أول لبيراميدز عن طريق الجباس
ق 68: تغيير أخير لبيراميدز بنزول أحمد توفيق بدلا من ويلفريد كانون
ق 60: تغيير رابع لبيراميدز بنزول عمر لعيوني وخروج طارق طه
ق 55: تغيير ثالث للجيش بنزول كيفين موهيري بدلا من ناصر منسي
ق 52: تغيير مزدوج للجيش بنزول خالد سطوحي وعمرو السيسي بدلا من أحمد سمير وعاصم صلاح
ق 51: مهند لاشين يحصل على إنذار ثاني بعد شد جون أنتوي ويخرج مطرودا
3 تغييرات دفعة واحدة لبيراميدز بنزول علي جبر وإبراهيم عادل وجون انتوي بدلا من محمود حمادة وإبراهيم حسن وإسلام عيسى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الجيش بهدفين دون رد
ق 30: جووووووول أحمد سامي يضيف الثاني من ركلة جزاء
ق 29: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد العودة للـ VAR
ق 18: أحمد سامي يسدد ركلة حرة مباشرة لكن المهدي سليمان يتصدى لها ببراعة ويبعدها إلى ركنية
ق 15: محمد بسام يتصدى لركلة الجزاء أمام عبد الله السعيد
ق 10: ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمس الكرة يد مدافع طلائع الجيش والحكم يعود إلى الـVAR للتأكد من اللعبة
ق 1: جوووووووووول ناصر منسي والهدف الأول للجيش
انطلاق المباراة