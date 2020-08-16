التليفزيون المغربي: إفريقيا تؤجل تصفيات المونديال إلى 2021

يبدو أن إعلان تأجيل موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022 بقارة إفريقيا قد اقترب، وهذه المرة إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتليفزيون المغربي يوم الأحد إن كاف قرر تأجيل تصفيات المنطقة الإفريقية إلى عام 2021.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل مباريات شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا داخل دول القارة مع صعوبة حركة الطيران.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة مع ليبيا وأنجولا والجابون.

#كأس_العالم_2022 تأجيل تصفيات المنطقة الإفريقية الى العام 2021 (مصدر من الكاف للرياضية المغربية) #قطر2022 pic.twitter.com/JmIOBNRYpJ — Arryadia TV (@arryadiatv) August 16, 2020

تأجيل تصفيات إفريقيا المونديالية أمر متوقع، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى عام 2021.

وحسب بيان الاتحاد الآسيوي الصادر، فإنهم قرروا ترحيل مباريات شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا داخل دول القارة.

كأس العالم 2022 سيقام بقارة آسيا في دولة قطر. ومن المقرر إقامة في فصل الشتاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك.

وكانت قارة آسيا هي مهد انتشار فيروس كورونا من خلال دولة الصين، قبل أن ينتشر الوباء في العالم كله.

عام 2020 لم يشهد أي أجندات دولية حتى الآن حول العالم بسبب تفشي كورونا منذ شهر مارس الماضي.

باقي الاتحاد القارية لم تٌقرر رسميا حتى الآن تأجيل مبارياتها على غرار الاتحاد الآسيوي، لكنه يبقى قرارا واردا بطبيعة الحال حسب الوضع الصحي العالمي.