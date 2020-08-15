انتهت - الزمالك (1)-(0) المقاصة.. فوز قاتل للأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الجولة الـ19 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد

ق 93: جووووول هدف قاتل من حسام أشرف يمنح الفوز للزمالك

ق 92: خروج ساسي ونزول أسامة فيصل

ق 89: إنذار لعاصم سعيد بعد عرقلة حسام أشرف

ق 84: هجمة خطيرة للزمالك وتسديدة من مصطفى محمد يتصدى لها محمود حمدي والكرة تعود إلى كاسونجو الذي سددها وتصدى لها الحارس مرة أخرى

ق 82: تغييران دفعة واحدة للزمالك بنزول كاسونجو وحسام أشرف بدلا من زيزو وبنشرقي

ق 58: الحكم يعود للفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء للزمالك أم لا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق. 37 عرضية من عبد الشافي يمهدها مصطفى محمد ويسدد زيزو لكن فوق المرمى.

ق. 34 عرضية رائعة من محمد إبراهيم تمر من دفاع الزمالك ويتابعها عبد الله مجدي لكن أبو جبل يتألق وينقذها من أمامه.

ق. 29 ركنية لمصر للمقاصة.. وتوقف المباراة لشرب الماء.

ق 11: هدف ثاني ملغي للزمالك بداعي التسلل على مصطفى محمد

ق 10: خروج محمد حسن للإصابة ونزول أوناجم

ق 9: هدف ملغي برأسية محمود علاء بسبب التسلل

ق 7: الحكم يلغي ركلة الجزاء ويعطي إنذار لمحمد إبراهيم

ق 5: ضربة جزاء لمحمد إبراهيم بعد عرقلة من محمود علاء

انطلاق المباراة