استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاصة.. شوط أول سلبي

السبت، 15 أغسطس 2020 - 19:31

كتب : FilGoal

ركلة جزاء لصالح محمد إبراهيم أمام الزمالك وتقنية الفيديو تلغيها

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الجولة الـ19 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق. 37 عرضية من عبد الشافي يمهدها مصطفى محمد ويسدد زيزو لكن فوق المرمى.

ق. 34 عرضية رائعة من محمد إبراهيم تمر من دفاع الزمالك ويتابعها عبد الله مجدي لكن أبو جبل يتألق وينقذها من أمامه.

ق. 29 ركنية لمصر للمقاصة.. وتوقف المباراة لشرب الماء.

ق 11: هدف ثاني ملغي للزمالك بداعي التسلل على مصطفى محمد

ق 10: خروج محمد حسن للإصابة ونزول أوناجم

ق 9: هدف ملغي برأسية محمود علاء بسبب التسلل

ق 7: الحكم يلغي ركلة الجزاء ويعطي إنذار لمحمد إبراهيم

ق 5: ضربة جزاء لمحمد إبراهيم بعد عرقلة من محمود علاء

انطلاق المباراة

الزمالك المقاصة الدوري المصري
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