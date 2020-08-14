دجلة "نيكوديموس" يعبر الحدود ويهرب من الهبوط

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

حقق فريق وادي دجلة انتصارا هاما أمام حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

هدف انتصار دجلة جاء عن طريق أحمد سعيد من علامة الجزاء في الدقيقة 25.

وحقق اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو انتصاره الأول كمدير فني لوادي دجلة، بعد توليه مهمة إدارة الفريق في فبراير الماضي.

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وتعادل دجلة مع طنطا في أول مباراة للمدرب اليوناني الذي قاد الفريق خلفا لتاكيس جونياس، قبل أن تتوقف مسابقة الدوري وتعود من جديد ويحقق الفريق انتصاره الأول.

المباراة جاءت مثيرة وشهدت تدخل في أكثر من مناسبة لتقنية الفيديو، التي أكدت على صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لـ دجلة في الدقيقة 25.

ركلة الجزاء سجلها أحمد سعيد بنجاح قبل أن تتدخل تقنية الفيديو، ويُعيد الحكم الركلة بسبب تدخل من لاعبي دجلة داخل منطقة الجزاء.

إعادة الركلة لم تهز ثقة أحمد سعيد، ليضعها من جديد بإتقان في الشباك.

ومع ضغط حرس الحدود من أجل محاولة تعديل النتيجة، نجح محمد هلال في هز الشباك في الشوط الثاني، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل.

تسلل أعلنه الحكم المساعد وأكدته تقنية الفيديو.

محاولات دجلة لم تُسفر عن هدف جديد في اللقاء، وكذلك فشل الحدود في تحقيق التعادل ليحقق دجلة انتصاره الرابع هذا الموسم.

ووصل دجلة للنقطة 18 ليقفز من المركز قبل الأخير للمركز الـ 14، بينما تجمد رصيد الحدود عند 19 نقطة في المركز الـ 12 بالتساوي مع أسوان.

في الدوري وادي دجلة حرس الحدود
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