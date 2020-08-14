مباشر - الإنتاج (1) - (0) الأهلي.. أفشة كاد يتعادل

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

يستضيف الإنتاج الحربي الأهلي في الجولة 19 للدوري المصري، في المواجهة الأولى على استاد السلام بين شريكين الملعب في حلته الجديدة واسمه الجديد، استاد الأهلي WE السلام.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

** ق40 أفشة كاد يعدل النتيجة للأهلي من ركلة حرة ولكن حارس الإنتاج يتألق

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** عفيفي انفرد بمرمى الشناوي قبل أن يسجل ويلغي الحكم الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود ويحتسب الهدف بالعودة لتقنية الفيديو

** ق26 جوووووووووول للإنتاج عن طريق أحمد عفيفي

** لاعبو الإنتاج يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على جاريدو، والحكم يقرر استئناف اللعب

** ق16 معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي بعدما سدد في العارضة

** ركلة جزاء لـ الأهلي بعد ذهاب الحكم لتقنية الفيديو

** ق14 فرصة محققة ضائعة من الأهلي عن طريق علي معلول ولكن تسديدة الأخير لم تهز الشباك.

** محمود متولي ينقذ الأهلي من هدف في الثانية 40 من عند خط المرمى

** الإنتاج (0) - (0) الأهلي

** انطلاق المباراة

الإنتاج الحربي الأهلي في الدوري
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