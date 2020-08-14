مباشر ليلة الأبطال - برشلونة (2) بايرن ميونيخ (5) أول تسديدة من ميسي في يد نوير

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 20:31

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق. 76 أول تسديدة من ميسي في يد نوير.

ق. 73 كوتينيو وزوليه يشاركان بدلا من سيرجي جنابري وجيروم بواتينج.

ق. 70 أنسو فاتي يشارك بدلا من سيرخيو بوسكيتس.

ق. 69 كرة مقطوعة جديدة وتمرر إلى كومان الذي يسدد لكن الدفاع يحولها إلى ركنية قبل أن تسكن الشباك الخالية.

ق. 66 كينجسلي كومان يشارك بدلا من بيريزيتش.

ق. 60 الخاااامس.. ألفونسو ديفيز يراوغ ببراعة نيلسون سيميدو ويمرر إلى كيميتش الذي يسجلها في المرمى.

ق. 57 جووووول ثاني لبرشلونة. ميسي يمرر إلى سواريز ولويز يراوغ بواتينج ببراعة ثم يسجل الثاني في مرمى نوير.

ق. 52 الخاامس لكن تسلل على ليفاندوفيسكي.

ق. 50 بينية يتسلمها ليون جوريتزكا داخل منطقة الجزاء ويسدد فوق مرمى برشلونة.

ق. 48 طولية من نوير تسلمها مولر ويمرر إلى بيرزيتش الذي يسدد في يد تير شتيجن.

أنطوان جريزمان يشارك بدلا من سيرجي روبيرتو مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 لويس سواريز يسدد ونوير يتصدى بثبات.

ق. 30 الراااابع.. عرضية من كيميتش ومولر يتابع في المرمى مسجلا الرااابع.

ق. 29 ليفاندوفيسكي يقطع الكرة من بيكيه وينفرد ويسدد لكن شتيجن يحولها إلى ركنية ببراعة.

ق. 28 جوووووول ثااااالث لبايرن ميونيخ. سيرجي جنابري ينفرد ويسدد بشكل رااائع في مرمى شتيجن.

ق. 27 أووه شتيجن يتألق. عرضية من بيرزيتش يبعدها شتيجن ويتابعها مولر ويتألق شتيجن في التصدي لها بشكل رائع.

ق. 26 عرضية جديدة بنفس الطريقة من ميسي ورأسية من بيكيه بجانب القائم بقليل جدا.

ق. 25 عرضية من ميسي ويقابلها لانجليه برأسية فوق المرمى.

ق. 24 تصويبة من تياجو ألكانتارا فوق المرمى.

ق. 21 جوووووول ثااااني لبايرن ميونيخ. توغل من نابري وتمريرة إلى بيرزيتش الذي يسدد بيسراه في مرمى تير شتيجن ببراعة.

ق. 20 ليونيل ميسي يتوغل منفردا ويراوغ مدافعي بايرن ويسدد لكن نوير يتصدى لها بثبات.

ق. 17 ضغط متواصل من بايرن في الدقائق الأخيرة وركنيات متتالية للفريق الألماني.

ق. 11 عرضية من ديفيز ينقذها لانجليه قبل رأس جروتيزكا.

ق. 10 أوووه عرضية جديدة من ميسي تمر من الجميع وتصطدم بالقائم الأيسر.

ق. 9 يا ربااااه.. تمريرة من سيميدو وسواريز ينفرد ويسدد لكن نوير ينقذ ببراعة

ق. 7 جووووول التعااادل لبرشلونة. عرضية من ألبا يودعها دافيد ألابا بالخطأ في مرماه.

ق. 4 جوووول أول لبايرن ميونيخ. عرضية من ألفونسو ديفيز يمررها ليفاندوفيسكي إلى توماس مولر الذي يستلم الكرة ويسدد مسجلا الأول في مرمى تير شتيجن.

ق. 2 أووووه عرضية من سيرجي روبيرتو يبعدها بواتينج ويُكمل نوير إبعادها بقدمه عن المرمى قبل متابعة سواريز

بداية المباراة

ليلة الأبطال برشلونة بايرن ميونيخ
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