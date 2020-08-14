مباشر ليلة الأبطال - برشلونة (1) بايرن ميونيخ (1) ميييسي كاد يسجل الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق. 17 ضغط متواصل من بايرن في الدقائق الأخيرة وركنيات متتالية للفريق الألماني.

ق. 11 عرضية من ديفيز ينقذها لانجليه قبل رأس جروتيزكا.

ق. 10 أوووه عرضية جديدة من ميسي تمر من الجميع وتصطدم بالقائم الأيسر.

فرصة ميسي😱😱😱😱😱😱😰😰😰 pic.twitter.com/tWntzgDA9e — The road to Lisbon starts here . . (@FCBW8) August 14, 2020

ق. 9 يا ربااااه.. تمريرة من سيميدو وسواريز ينفرد ويسدد لكن نوير ينقذ ببراعة

ق. 7 جووووول التعااادل لبرشلونة. عرضية من ألبا يودعها دافيد ألابا بالخطأ في مرماه.

GOAL! - David Alaba own goal vs Bayern Munich. 1-1 pic.twitter.com/RjAtNaD4yX — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 14, 2020

ق. 4 جوووول أول لبايرن ميونيخ. عرضية من ألفونسو ديفيز يمررها ليفاندوفيسكي إلى توماس مولر الذي يستلم الكرة ويسدد مسجلا الأول في مرمى تير شتيجن.

GOAL ! Thomas Muller scores vs Barcelona. 0-1. pic.twitter.com/bYTiWDM4F2 — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 14, 2020

ق. 2 أووووه عرضية من سيرجي روبيرتو يبعدها بواتينج ويُكمل نوير إبعادها بقدمه عن المرمى قبل متابعة سواريز

بداية المباراة