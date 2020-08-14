مباشر ليلة الأبطال - برشلونة (1) بايرن ميونيخ (1) ميييسي كاد يسجل الثاني

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 20:31

كتب : FilGoal

توماس مولر - برشلونة - بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل بايرن – ليفاندوفيسكي يهاجم برشلونة.. وتياجو يواجه فريقه السابق تشكيل برشلونة – جريزمان احتياطي.. وروبيرتو جناح أمام بايرن رسميا – ابتعد عن برشلونة.. جوردي كرويف يتولى تدريب فريق صيني رسميا – برشلونة يعلن إصابة أومتيتي بفيروس كورونا

ق. 17 ضغط متواصل من بايرن في الدقائق الأخيرة وركنيات متتالية للفريق الألماني.

ق. 11 عرضية من ديفيز ينقذها لانجليه قبل رأس جروتيزكا.

ق. 10 أوووه عرضية جديدة من ميسي تمر من الجميع وتصطدم بالقائم الأيسر.

ق. 9 يا ربااااه.. تمريرة من سيميدو وسواريز ينفرد ويسدد لكن نوير ينقذ ببراعة

ق. 7 جووووول التعااادل لبرشلونة. عرضية من ألبا يودعها دافيد ألابا بالخطأ في مرماه.

ق. 4 جوووول أول لبايرن ميونيخ. عرضية من ألفونسو ديفيز يمررها ليفاندوفيسكي إلى توماس مولر الذي يستلم الكرة ويسدد مسجلا الأول في مرمى تير شتيجن.

ق. 2 أووووه عرضية من سيرجي روبيرتو يبعدها بواتينج ويُكمل نوير إبعادها بقدمه عن المرمى قبل متابعة سواريز

بداية المباراة

ليلة الأبطال برشلونة بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: راتب شهري لـ سعد محمد واستمرار التكفل بمصروفات علاجه 12 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يلتزم بلائحته.. سنصعّد الموقف داخل وخارج مصر 31 دقيقة | الدوري المصري
دجلة "نيكوديموس" يعبر الحدود ويهرب من الهبوط 40 دقيقة | مصر
مباشر - الإنتاج الحربي (0) - (0) الأهلي.. معلول يهدر ركلة جزاء 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - برشلونة (1) بايرن ميونيخ (1) ميييسي كاد يسجل الثاني 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الأهلي - تغيير وحيد اضطراري أمام الإنتاج ساعة | الدوري المصري
برازيلي وألماني وبلجيكي.. بنفيكا يعلن ضم إيفرتون ولوكا فالدشميت وفيرتونخن رسميا ساعة | أوروبا
تشكيل بايرن – ليفاندوفيسكي يهاجم برشلونة.. وتياجو يواجه فريقه السابق ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك