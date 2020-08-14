تشكيل بايرن – ليفاندوفيسكي يهاجم برشلونة.. وتياجو يواجه فريقه السابق

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - تشيلسي

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - تشيلسي

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة.

بايرن يواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ولم يشهد التشكيل مفاجآت، إذ شارك البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي في خط الهجوم، ومن خلفه الثلاثي: توماس مولر، وسيرج جنابري، وإيفان بيريسيتش.

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تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوشوا كيميتش – جيروم بواتنج – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز

الوسط: تياجو ألكانتارا – ليون جوريتسكا – توماس مولر – سيرج جنابري – إيفان بيريسيتش

الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي

طالع تشكيل برشلونة من هنا

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
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