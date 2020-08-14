مباشر في الدوري - هل سيٌلعب دربي القنال؟ الإسماعيلي يعلن تشكيل اللقاء

ساعة واحدة تفصلنا عن موعد المباراة وما زال مصيرها مجهولا. هل سيٌلعب دربي القنال بين المصري والإسماعيلي أم سنعرف قرار جديد خلال دقائق؟

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا.

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التغطية المباشرة

17:45 الإسماعيلي يٌعلن تشكيل اللقاء. (طالع التشكيل)

17:30 حافلة الإسماعيلي تصل استاد برج العرب استعدادا لخوض المباراة.

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القصة كاملة

قبل أيام قليلة، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا اليوم الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

المصري يحتل حاليا المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 18 مباراة