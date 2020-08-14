رسميا – رابطة الدوري الإنجليزي تعلن أرنولد أفضل لاعب شاب للموسم الماضي

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

أفضل لاعب شاب - أرنولد - ليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز ترينت أليكساندر أرنولد مدافع ليفربول بجائزة أفضل لاعب شاب عن موسم 2019-2020.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

صاحب الـ21 عاما أصبح أول لاعب يفوز بالجائزة بنظامها الجديد، الذي ينص بداية من الموسم الماضي على أن يكون سن اللاعب أقل من أو في الـ23 من عمره.

وكان أرنولد قد احتل المركز الثاني في صناعة الأهداف بعد كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، إذ أن المدافع الإنجليزي الشاب صنع 13 هدفا، كما أنه سجل 4 أهداف في ليفربول، ليساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما والـ19 في تاريخ النادي.

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أرنولد كان جزء من دفاع ليفربول الذي خرج بشباك نظيفة في 12 مباراة، وشارك في الـ38 مباراة بالكامل خلال موسم الدوري الإنجليزي المنصرم، ليكون أفضل سجل دفاعي للحمر خلال الموسم المنصرم.

أرنولد تفوق على قائمة ضمت 7 لاعبين هم جاك جريليش قائد أستون فيلا ومايسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد ودين هيندرسون حارس يونايتد المعار لشيفيلد يونايتد وأنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد ومايسون ماونت وكريستيان بوليسيتش ثنائي تشيلسي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وكان سون هيونج مين مهاجم توتنام، قد فاز بجائزة هدف الموسم عن هدفه الرائع ضد بيرنلي. (طالع التفاصيل)

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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