ديفيز: عشقت ميسي في طفولتي.. الآن سأراقبه

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 23:50

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

اعترف ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ، بعشقه الكبير لـ ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ومنافسه في المباراة المقبلة.

برشلونة يواجه بايرن ميونيخ في لشبونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الجمعة.

وصرّح ديفيز لموقع الاتحاد الأوروبي: "اعتدت مشاهدة ميسي في صغري، والآن سأراقبه".

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وأضاف الظهير الأيسر الكندي: "سألعب على طبيعتي، لن أغير أي شيء في أسلوبي، وأتمنى أن أقدّم أفضل ما عندي".

وواصل: "نعلم أنه لاعب عظيم، أعتقد أن أفضل شيء نفعله من هذا المنطلق هو محاولة إيقافه".

وتابع: "سألعب أمام أحد لاعبيني المفضلين، ليس لدي كلمات للوصف، إنه حلم يتحقق".

وأتم: "أمي هاتفتني وأخبرتني أنني سألعب أمام لاعبي المفضل، وبدأنا نضحك معا في الهاتف، لم نصدق الأمر، لقد عشقته في طفولتي".

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