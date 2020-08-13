قائمة الأهلي – غياب فتحي وإكرامي.. ودخول شكري أمام الإنتاج

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 19:38

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد هاني - الأهلي - إنبي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

قائمة الأهلي شهدت غياب أحمد فتحي الظهير الأيمن، وشريف إكرامي فقط كاختلاف عن قائمة لقاء إنبي السابق.

وشهدت القائمة تواجد مروان محسن وأليو بادي في خط الهجوم، فيما يتواجد متولي وربيعة كقلبي دفاع في تواصل غياب ياسر إبراهيم للإصابة.

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القائمة تشهد أيضا غياب أيمن أشرف مدافع الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام إنبي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني - محمد شكري.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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