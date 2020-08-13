سلبية مسحة أتليتكو مدريد قبل لقاء لايبزيج

أوضح نادي أتليتكو مدريد سلبية فحوصات فيروس كورونا لاعبيه المتواجدين بالبرتغال قبل ساعات من مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته أمام لايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الخميس بدون الثنائي المصاب بالفيروس، أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو.

وذكر أتليتكو مدريد يوم الخميس سلبية فحوصات كل الفريق، بعد التأكد من عدم تعرض أحد للعدوى من أنخيل كوريا وفيرساليكو.

الفحوصات التي خضع لها فريق أتليتكو مدريد يوم السبت أوضحت إصابة الثنائي، قبل أن تؤكد فحوصات يوم الأحد ذلك.

وأفاد بيان أتليتكو وقتها أن القائمة المسافرة إلى البرتغال لمواجهة لايبزيج، ستخضع لمسحة جديدة للكشف عن كورونا بعد اكتشاف الحالتين الإيجابيتين وهو ما حدث.

وذكر أتليتكو أن الثنائي تم عزله وفقا للبروتوكول المتبع.

وكان ريال مدريد بدوره قد افتقد ماريانو دياز في مواجهة مانشستر سيتي بالدور ثُمن النهائي، لإصابته بفيروس كورونا، وأقيمت المباراة بشكل طبيعي.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – اجتماع الحسم في صفقة رمضان

مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير مباراة المصري والإسماعيلي

BBC: رونالدو عُرض على برشلونة