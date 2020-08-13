مباشر في الدوري - أسوان (1) - (0) نادي مصر.. كريم الطيب يهدر فرصة خطيييرة

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 16:03

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أسوان ونادي مصر ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة.

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د.40 خطييييييييرة عرضية رائعة على رأس كريم الطيب أمام منطقة الست ياردة، لكن الحارس عصام ثروت ينقذ مرماه ببراعة شديدة.

د.32 جوووووول الهدف الأول، محمد المرسي يسجل من نقطة الجزاء.

د.31 الحكم يحتسب ركلة جزاء على نادي مصر لصالح أسوان بعد تدخل علي جمال الظهير الأيمن على أحمد عامر لاعب أسوان داخل المنطقة.

د.29 توقف المباراة لمراجعة تقنية حكم الفيديو، بعدما تعرض أحمد عامر لاعب أسوان لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

د.16 اللعب منحصر في وسط الملعب

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

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