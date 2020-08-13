انتهت في الدوري - أسوان (1) - (1) نادي مصر.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أسوان ونادي مصر ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة.

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ق. 94 مسعد عوض يتألق ويتصدى لتصويبة أحمد الشيخ ببراعة فائقة إلى ركنية.

ق. 84 مسعد عوض يسقط على الأرض ويتلقى العلاج

ق. 83 أوووه الويشي ينفرد تمااااما بالمرمى بعد تمرير من مصطفى سلطان ويسدد فوق المرمى بقليل.

ق. 74 جوووول التعااادل لنادي مصر. أمامية من ويليس يمهدها أحمد الشيخ ويسدد رضا الويشي مسجلا التعادل.

ق. 63 طرد لسالمون مينساه لاعب أسوان. الحكم منحه بطاقة صفراء ثانية لإضاعة الوقت أثناء الخروج للعلاج ويُطرد من الملعب.

ق. 56 رضا الويشي يشارك بدلا من كليف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 نادي مصر يٌهدر أجمل أهداف الدوري. عرضية من شريف أسرف، قابلها ويليس فيرتادو بخلفية مزدودة بجانب القائم بقليل.

د.40 خطييييييييرة عرضية رائعة على رأس كريم الطيب أمام منطقة الست ياردة، لكن الحارس عصام ثروت ينقذ مرماه ببراعة شديدة.

د.32 جوووووول الهدف الأول، محمد المرسي يسجل من نقطة الجزاء.

د.31 الحكم يحتسب ركلة جزاء على نادي مصر لصالح أسوان بعد تدخل علي جمال الظهير الأيمن على أحمد عامر لاعب أسوان داخل المنطقة.

د.29 توقف المباراة لمراجعة تقنية حكم الفيديو، بعدما تعرض أحمد عامر لاعب أسوان لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

د.16 اللعب منحصر في وسط الملعب

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

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