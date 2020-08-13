بيراميدز: خاطبنا هدرسفيلد لمعرفة طلباته المادية لبيع رمضان أهم موهبة في مصر

رد بيراميدز في بيان رسمي على أنباء حصوله على توقيع رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في تعليق رسمي: "رمضان صبحي هو الموهبة الأهم في الكرة المصرية بالوقت الحالي".

وشدد "رمضان بمثابة إضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أي نادي في العالم بالتعاقد معه".

وأضاف مدير تعاقدات بيراميدز "رمضان صبحي متعاقد مع هدرسفيلد ويتبقى في عقده مع ناديه موسما واحدا، وبالتالي لا يجوز الحديث عن التعاقد قبل مخاطبة النادي بشكل رسمي".

وكشف بسيوني "دائما ما يسلك بيراميدز الطرق الشرعية ويضرب به المثل في تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبة النادي الإنجليزي لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

وأتم مدير تعاقدات بيراميدز تصريحاته "كل ما يشاع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى بيراميدز ما هي إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحري الدقة".

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أمس الأربعاء عن خروج رمضان صبحي من حسابات النادي بعد إبلاغهم برغبته في الانضمام إلى بيراميدز.

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