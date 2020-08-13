مرتضى: موافق على رحيل مصطفى محمد بشرط.. وشكر خاص لـ ساسي وبنشرقي وأوناجم

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 01:11

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لا يمانع رحيل مهاجم فريقه مصطفى محمد للاحتراف الخارجي، بشرط وحيد.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى في اجتماع مع لاعبيه بثته قناة النادي: "أقول لمصطفى محمد أمام الجميع إذا جاء لك عرض جيد أنا موافق على رحيلك ولكن لدي شرط أساسي وهو رفع كأس إفريقيا إن شاء الله".

وأردف "أشكر ساسي وبنشرقي وأوناجم على مستواهم، واضح من الأداء أنكم تدربتم بجد خلال فترة التوقف".

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وأكمل "سيجمعنا جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة وقبل مباراة الأهلي، وكارتيرون يمنحكم الفرص خلال المباراة".

وشدد "أرى أن ذلك الدوري لن يكتمل في النهاية، أطالب اللاعبين بالتجهيز لبطولة إفريقيا في تلك المباريات ورغم ذلك أطالبكم بالفوز فالزمالك يبحث عن الفوز في كل مباراة".

وأوضح "هناك موضة جديدة أن من يصاب بالكورونا سيعاقب, إذا عاقبوا من يصاب بالإنفلونزا ومن يأتي له ورم في المخ أو أي أمراض".

وأكمل "بأي منطق تريدون معاقبة لاعب الكرة بسبب الكورونا، من الممكن أن تصاب في أي لحظة".

وأتم "الإنتاج الحربي ضمن 4 فرق وافقت على عودة الدوري، رغم ذلك نحن متضامنون معهم في إصابتهم".

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